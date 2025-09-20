موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في دوري نايل

موعد مبارة الأهلي القادمة ،يستعد فريق الأهلي لمواجهة جديدة في بطولة دوري نايل، حيث يلتقي مع حرس الحدود في مباراة مرتقبة مساء الثلاثاء المقبل. وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وتعد المواجهة فرصة هامة للفريق الأحمر من أجل استعادة توازنه والتقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد نتائجه المتذبذبة خلال الأسابيع الماضية.

مشوار الأهلي في البطولة حتى الآن

بدأ الأهلي مشواره في النسخة الحالية من دوري نايل بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى، ثم تمكن من تحقيق فوزه الأول على حساب فاركو بنتيجة (4-1) في الجولة الثانية.

ولم يخض الفريق مباراته في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة الذي يضم 21 فريقاً، حيث يحصل أحد الأندية على راحة في كل جولة.

وفي الجولة الرابعة تعرض الأهلي لأول خسارة له هذا الموسم على يد بيراميدز بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل مع إنبي بنتيجة (1-1) في الجولة الخامسة. وفي الجولة السابعة، واجه الفريق سيراميكا ونجح في العودة لطريق الانتصارات بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، يسعى فريق حرس الحدود لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، خاصة أن مباريات الفريقين دائماً ما تشهد إثارة وندية كبيرة. ويأمل الحرس في استغلال إقامة اللقاء على ستاد المكس الذي يعرفه جيداً من أجل إيقاف خطورة الأهلي والظفر بنقاط المباراة.

موعد مبارة الأهلي القادمة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنقل قناة “أون تايم سبورتس” مواجهة الأهلي وحرس الحدود مباشرة على الهواء.