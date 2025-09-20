قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي فيه كم موهبة؟.. وصلة شعر من عمرو أديب فى حب نادي الزمالك
لنفاد المخزونات.. أمريكا تعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى أوروبا
سوريا .. سماع دوي عدة انفجارات واشتباكات على أطراف دير الزور
قرار من النيابة بشأن مشاجرة الشرقية بعد تداول مقطع فيديو
طارق يحيى: شيكو بانزا غاضب بسببب مستحقاته.. وأحمد ربيع تماثل للشفاء
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
دعاء بداية العام لحفظ الأبناء في الدراسة.. اسأل الله التوفيق لطفلك
شانجان SC55 بلس 2026 كسر زيرو.. أسعار المستعمل
جامعة عين شمس تعلن مواعيد إعلان نتائج القبول بالمدن الجامعية
هيبتا 2 يتصدر الترند تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في دوري نايل
هجوم أمريكي على سفينة مخدرات في نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الأهلى على سيراميكا

دورى نايل
دورى نايل
رباب الهواري

ما زال نادي الزمالك يواصل تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، عقب انتهاء منافسات الجولة السابعة من البطولة. 

ونجح الفريق الأبيض في الحفاظ على موقعه في الصدارة بفضل نتائجه الإيجابية منذ بداية الموسم، حيث يسعى للحفاظ على استقراره وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه خلال الجولات المقبلة.

الأهلي يستعيد الثقة ويقفز إلى المركز العاشر

من جانبه، تمكن النادي الأهلي من العودة إلى طريق الانتصارات بعدما تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المارد الأحمر إلى 9 نقاط ليحتل المركز العاشر في جدول الترتيب، وسط آمال جماهيره في أن تكون هذه المواجهة بداية للعودة إلى المنافسة بقوة على الصدارة.

أبرز نتائج الجولة السابعة

شهدت الجولة السابعة إقامة عدة مباريات قوية يوم الجمعة. ففي لقاء مثير، اصطدم فريق وادي دجلة بنظيره طلائع الجيش في مواجهة متكافئة على صعيد الأداء والفرص. كما استضاف الأهلي فريق سيراميكا على ملعبه ونجح في حصد النقاط الثلاث بفضل هدف حاسم. وفي مباراة أخرى، واجه فريق سموحة منافسه حرس الحدود في لقاء بحث خلاله كلا الفريقين عن تحسين موقعهما في جدول الترتيب.

ملامح المنافسة حتى الآن

مع ختام الجولة السابعة، باتت ملامح المنافسة تتضح تدريجيًا، حيث يسعى الزمالك لتثبيت أقدامه في القمة، فيما يحاول الأهلي تصحيح مساره والاقتراب من فرق المقدمة. أما باقي الأندية، فتواصل محاولاتها لحصد النقاط من أجل الابتعاد عن مراكز الخطر والدخول في المنطقة الدافئة بجدول الدوري

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة 

1- الزمالك 16 نقطة
2- المصري 14 نقطة
3- وادي دجلة 13 نقطة
4- بيراميدز 11 نقطة
5- مودرن سبورت 11 نقطة
6- إنبي 10 نقاط
7- سموحة 10 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
9- بتروجيت 10 نقاط
10- الأهلي 9 نقاط
11- زد 9 نقاط
12- غزل المحلة 8 نقاط
13- حرس الحدود 8 نقاط
14- طلائع الجيش 8 نقاط
15- البنك الأهلي 7 نقاط
16- الجونة 7 نقاط
17- الاتحاد 5 نقاط
18- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط
19- المقاولون العرب 4 نقاط
20- الإسماعيلي 4 نقاط
21- فاركو 3 نقاط
 

دورى نايل الاهلي الزمالك بيراميدز اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة الأمريكية

إستقالة المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا

روسيا

أول تعليق من روسيا على إتهام إستونيا لها بإختراق المجال الجوي

أحمد الشرع

أحمد الشرع: لا أثق في إسرائيل.. واستهدافها وزارة الدفاع السورية إعلان حرب

بالصور

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد