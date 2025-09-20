جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الأهلى على سيراميكا

ما زال نادي الزمالك يواصل تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، عقب انتهاء منافسات الجولة السابعة من البطولة.

ونجح الفريق الأبيض في الحفاظ على موقعه في الصدارة بفضل نتائجه الإيجابية منذ بداية الموسم، حيث يسعى للحفاظ على استقراره وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه خلال الجولات المقبلة.

الأهلي يستعيد الثقة ويقفز إلى المركز العاشر

من جانبه، تمكن النادي الأهلي من العودة إلى طريق الانتصارات بعدما تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المارد الأحمر إلى 9 نقاط ليحتل المركز العاشر في جدول الترتيب، وسط آمال جماهيره في أن تكون هذه المواجهة بداية للعودة إلى المنافسة بقوة على الصدارة.

أبرز نتائج الجولة السابعة

شهدت الجولة السابعة إقامة عدة مباريات قوية يوم الجمعة. ففي لقاء مثير، اصطدم فريق وادي دجلة بنظيره طلائع الجيش في مواجهة متكافئة على صعيد الأداء والفرص. كما استضاف الأهلي فريق سيراميكا على ملعبه ونجح في حصد النقاط الثلاث بفضل هدف حاسم. وفي مباراة أخرى، واجه فريق سموحة منافسه حرس الحدود في لقاء بحث خلاله كلا الفريقين عن تحسين موقعهما في جدول الترتيب.

ملامح المنافسة حتى الآن

مع ختام الجولة السابعة، باتت ملامح المنافسة تتضح تدريجيًا، حيث يسعى الزمالك لتثبيت أقدامه في القمة، فيما يحاول الأهلي تصحيح مساره والاقتراب من فرق المقدمة. أما باقي الأندية، فتواصل محاولاتها لحصد النقاط من أجل الابتعاد عن مراكز الخطر والدخول في المنطقة الدافئة بجدول الدوري

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة

1- الزمالك 16 نقطة

2- المصري 14 نقطة

3- وادي دجلة 13 نقطة

4- بيراميدز 11 نقطة

5- مودرن سبورت 11 نقطة

6- إنبي 10 نقاط

7- سموحة 10 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

9- بتروجيت 10 نقاط

10- الأهلي 9 نقاط

11- زد 9 نقاط

12- غزل المحلة 8 نقاط

13- حرس الحدود 8 نقاط

14- طلائع الجيش 8 نقاط

15- البنك الأهلي 7 نقاط

16- الجونة 7 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

19- المقاولون العرب 4 نقاط

20- الإسماعيلي 4 نقاط

21- فاركو 3 نقاط

