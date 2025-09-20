قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع اللحوم والدواجن.. تباين أسعار بعض السلع الأساسية في مصر
أحمد بلال: محمد شريف مستواه سيئ بالأهلي..ويجب منح الفرصة لـ جراديشار
يوم حافل بالإنجازات والتحركات.. سوهاج تشهد افتتاحات جديدة وسيطرة على الأزمات
أبطالها متعافون.. مسرحية 7 راكب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي بالمخدرات
هل نسيان التشهد الأوسط يلزم سجدتي السهو؟.. خطأ شائع لا تفعله
القادسية يحسم مواجهة الخليج بهدف قاتـ.ل في الدوري السعودي
الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور
أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت
فتح حركة المرور على الدائري الإقليمي من الزراعي باتجاه السويس اليوم
الأهلي فيه كم موهبة؟.. وصلة شعر من عمرو أديب فى حب نادي الزمالك
لنفاد المخزونات.. أمريكا تعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى أوروبا
القادسية يحسم مواجهة الخليج بهدف قاتـ.ل في الدوري السعودي

رباب الهواري

حقق فريق القادسية فوزاً مثيراً على ضيفه الخليج بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 وجاء الانتصار بفضل هدف متأخر خطف به الفريق النقاط الثلاث، ليواصل بدايته القوية هذا الموسم.

هدف مبكر يفتح الطريق

افتتح الإيطالي ماتيو ريتيجي، القادم من الدوري الإيطالي، التسجيل مبكراً عند الدقيقة العاشرة. وجاء الهدف من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان، مسجلاً هدفه الثالث خلال ثلاث مباريات فقط مع الفريق، ليؤكد أنه إضافة هجومية مميزة للقادسية هذا الموسم.


 

رغم سيطرة القادسية على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة، تمكن فريق الخليج من العودة إلى اللقاء عن طريق النرويجي جوشوا كينج، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 78 مستغلاً هفوة دفاعية.

في الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو التعادل، ظهر المهاجم عبدالله السالم ليسجل هدف الفوز للقادسية عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. 

 

بهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر جدول الدوري بشكل مؤقت لحين استكمال مباريات الجولة الثالثة. في المقابل، تلقى الخليج خسارته الأولى بعد أن كان قد حقق فوزين متتاليين، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط ويتراجع إلى المركز الرابع، خلف كل من النصر والاتحاد اللذين واصلا سلسلة انتصاراتهما.

وتختتم منافسات  بلقاء ناري يجمع الأهلي والهلال في أبرز مواجهات الجولة الثالثة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز للبقاء في دائرة المنافسة المبكرة على الصدارة


 

