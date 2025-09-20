قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتشال جثث 19 شخصا بعد غرق قارب مطاطي قرب سواحل ليبيا
ما هي صلاة الأوابين التي أوصى بها النبي؟.. موعدها الصحيح وعدد ركعاتها
علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
سامح يوسف: الروح والحب بين لاعبي الزمالك ينعكسان على الأداء والنتائج
جامعة عين شمس تعلن عن وظائف جديدة في عدة تخصصات.. قدم الآن
الأمين العام للأمم المتحدة : على العالم ألا "يخاف" من إسرائيل
تراجع اللحوم والدواجن.. تباين أسعار بعض السلع الأساسية في مصر
أحمد بلال: محمد شريف مستواه سيئ بالأهلي..ويجب منح الفرصة لـ جراديشار
يوم حافل بالإنجازات والتحركات.. سوهاج تشهد افتتاحات جديدة وسيطرة على الأزمات
أبطالها متعافون.. مسرحية 7 راكب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي بالمخدرات
هل نسيان التشهد الأوسط يلزم سجدتي السهو؟.. خطأ شائع لا تفعله
رياضة

أحمد بلال: محمد شريف مستواه سيئ بالأهلي..ويجب منح الفرصة لـ جراديشار

محمد شريف
محمد شريف
رباب الهواري

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، ان الجمعية العمومية للنادي الأهلي شهدت مظاهرة حب للكابتن محمود الخطيب، من أجل استمراره في رئاسة النادي، مشيرًا إلى أن الخطيب بنسبة كبيرة سيترشح في الانتخابات المقبلة، وستكون الأمور محسومة.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: من الممكن وجود ياسين منصور أيضا في الانتخابات المقبلة، وكذلك سيد عبدالحفيظ الذي سيكون موجودًا في الانتخابات، ومشاركة الثنائي بنسبة كبيرة مع قائمة الخطيب.

وأضاف: الأهلي كان لابد أن يحقق المكسب على سيراميكا كليوباترا، خصوصا أنه متبقى لقاء واحد قبل مواجهة القمة، والجانب النفسي والمعنوي هام للغاية قبل مواجهة الفريقين في القمة.

وواصل: الشوط الاول شهد قتال كبير من لاعبي الأهلي، ممكن يكون الفريق ليس أفضل فنيًا، لكن عودة الروح القتالية مهمة، وبمرور الوقت سيتم اكتساب الثقة، واليوم وجود الجمهور وثورته ضد اللاعبين كان له ايجابيات، كذلك الفريق يضم لاعبين خبرات لديهم استيعاب كامل بصعوبة المرحلة، والمكسب اليوم كان له ايجابيات كثيرة.

وأكمل: محمد شريف مستواه سيئ جدًا وعليه مراجعة نفسه، خصوصا انه حصل على فرص كبيرة في المباريات الاخيرة ولم يستغلها ولا نشعر بوجوده داخل الملعب. بينما جراديشار عندما يشارك يكون له وجود أفضل، بالرغم من ذلك عماد النحاس لم يمنحه الوقت الكافٍ.. هل المدير الفني المؤقت للأهلي ليس لديه قناعة كاملة باللاعب السلوفيني؟!..

وتابع: قناعات المدير الفني لابد أن تكون في صالح الفريق، والنحاس عليه منح الثقة لبعض اللاعبين منهم جراديشار، ولا أعلم لمصلحة من يجلس جراديشار بديلا بينما لعب طاهر كمهاجم لبعض الوقت أمام سيراميكا، وارى أن جراديشار أفضل من شريف حاليا، والأخير بعيد تماما عن مستواه منذ بداية الموسم.

