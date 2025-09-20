القيعي خد مكافأة نهاية الخدمة 4 مراتٍ.. رسالة نارية من مجدي عبد الغني لـ الخطيب

وجه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسائل نارية إلى محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بسبب عدم توجيه الدعوة لنجوم النادي السابقين في المناسبات الخاصة بالنادي.

وقال مجدي عبدالغني، خلال بودكاست “جيت للشاطر”: "الأهلي عزمني مرة واحدة في حفل وضع حجر الأساس بتاع الاستاد، روحت وسقفت وبعد كده محدش دعاني في حاجة خالص".

وأضاف: "دي كانت مبادرة رائعة من مجلس الخطيب، بتوجيه الدعوة لكل النجوم القدامى، لكن بعد كده مشوفناش الهوا، أنا مطلوب مني أعمل إيه؟ أنا طلعت سقفت وقولت برافو".

وواصل: “في لاعب برازيلي الأهلي تعاقد معاه ملعبش مانشين طلعت وقولت ده غلط، ميكيسوني، مكنش ينفع ييجي الأهلي، وطلعت قولت، ده انتقاد طبيعي عشان ميتكررش”.

وأتم: “المهندس عدلي القيعي، خد مكافأة نهاية الخدمة 4 مرات مينفعش واحد ياخدها 4 مرات وواحد مش عارف ياخدها خالص، لازم يكون في عدل”.