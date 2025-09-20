قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يفتتح جامعة القاهرة الأهلية في أول أيام العام الدراسي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني   -  
تصوير محمد زيكا

وصل منذ قليل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إلى مقر جامعة القاهرة الجديدة الأهلية بالسادس من أكتوبر لافتتاحها، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة.

وتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخالص التهاني القلبية إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب الجُدد والقدامى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا سعيدًا، ودوام التوفيق والسداد.

كما تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، بداية من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم 132 جامعة (جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، ومعاهد، بالإضافة إلىجامعات باتفاقيات دولية وإطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية، إضافة إلى 185 معهدا عاليا.

ولفت إلى أن هذا التنوع في روافد منظومة التعليم العالي، ساهم في تنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

