وزير التعليم العالي يشهد انطلاق العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية.. اليوم

تستقبل جامعة القاهرة الجديدة الأهلية اليوم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببداية العام الدراسي الجديد وذلك بمقر الجامعة بالسادس من أكتوبر وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة.

وأكد مصدر مسئول أن الوزير يقوم بافتتاح جامعة القاهرة الجديدة الأهلية غدا في أول أيام العام الدراسي، كما سيتم عمل احتفالية كبيرة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخالص التهاني القلبية إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب الجُدد والقدامى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا سعيدًا، ودوام التوفيق والسداد.

كما تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، بداية من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم 132 جامعة(جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، ومعاهد، بالإضافة إلىجامعات باتفاقيات دولية وإطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية ، إضافة إلى 185 معهدا عاليا، لافتًا إلى أن هذا التنوع في روافد منظومة التعليم العالي، ساهم في تنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.