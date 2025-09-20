قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
وزير التعليم العالي يشهد انطلاق العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية.. اليوم
احتفالات مميزة وفعاليات بأول يوم دراسة في جامعة حلوان
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا ..وتجربة جون إدوارد ناجحة
أنت بتعاكسني؟.. عمر السعيد يكشف موقف فارق في حياته الشخصية والفنية
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا..وتجربة جون إدوارد ناجحة
زينب العبد تنضم لـ مسلسل لينك مع سيد رجب ورانيا يوسف
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يشهد انطلاق العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية.. اليوم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

تستقبل جامعة القاهرة الجديدة الأهلية اليوم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببداية العام الدراسي الجديد وذلك بمقر الجامعة بالسادس من أكتوبر وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة.

وأكد مصدر مسئول أن الوزير يقوم بافتتاح جامعة القاهرة الجديدة الأهلية غدا في أول أيام العام الدراسي، كما سيتم عمل احتفالية كبيرة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخالص التهاني القلبية إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب الجُدد والقدامى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا سعيدًا، ودوام التوفيق والسداد.

كما تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، بداية من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم 132 جامعة(جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، ومعاهد، بالإضافة إلىجامعات باتفاقيات دولية وإطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية ، إضافة إلى 185 معهدا عاليا، لافتًا إلى أن هذا التنوع في روافد منظومة التعليم العالي، ساهم في تنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي جامعة القاهرة الأهلية

