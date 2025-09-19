قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026

نهلة الشربيني

يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخالص التهاني القلبية إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب الجُدد والقدامى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا سعيدًا، ودوام التوفيق والسداد.

وتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، بداية من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم 132 جامعة(جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، ومعاهد، بالإضافة إلىجامعات باتفاقيات دولية وإطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية ، إضافة إلى 185 معهدا عاليا، لافتًا إلى أن هذا التنوع في روافد منظومة التعليم العالي، ساهم في تنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وأكد عاشور أهمية التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة بجميع الجامعات والمعاهد؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، والاستعداد لاستقبال نحو 4 ملايين طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد خلال العام الجامعي الجديد.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي الجامعات المصرية

