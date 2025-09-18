التعليم العالي: مصر وألمانيا تطلقان مشروعًا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، موضحًا أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم البحث العلمي في مصر، وتطوير السياسات المستقبلية، وفتح آفاق للاستفادة من الخبرات العالمية، واكتساب المعارف والمهارات المتقدمة.

وفي هذا السياق، تم إطلاق مشروع تعاون فني جديد بين المعهد القومي للمعايرة (NIS) في مصر، والمعهد الفيدرالي الفيزيائي التقني (PTB) بألمانيا الاتحادية، بحضور شركاء من قطاعات البنية التحتية للجودة وصناعة الأغذية، إلى جانب ممثلين عن السفارة الألمانية.

ويحمل هذا المشروع عنوان "تعزيز المترولوجيا لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري – II"، ويمول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ) بميزانية تبلغ مليون يورو، ويمتد ثلاث سنوات، ويهدف المشروع إلى توسيع خدمات سلامة وجودة الأغذية في مصر، بما يتيح للشركات المحلية تعزيز التزامها بالمعايير الدولية وزيادة فرصها في الوصول إلى الأسواق الخارجية.

كما ستلعب مؤسسات مصرية رئيسة — من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، والمجلس الوطني لاعتماد المعامل (EGAC)، وغرفة الصناعات الغذائية (CFI)، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GoEIC) — دورًا فاعلا إلى جانب المعهد القومي للمعايرة في دعم خدمات الاختبار، وتعزيز الوعي داخل قطاع الصناعات الغذائية.

شهد فعاليات إطلاق المشروع كل من د.محمد جمال أحمد القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، والسيدة/ ماريا كاسنز ساسي، مديرة المشروع من جانب المعهد الألماني، وأكد الطرفان أن المشروع لن يدعم فقط نمو صناعة الأغذية في مصر، بل سيسهم كذلك في تحسين حماية المستهلك، وتعزيز الروابط التجارية مع الشركاء الدوليين.