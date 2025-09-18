قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التعليم العالي: مصر وألمانيا تطلقان مشروعًا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، موضحًا أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم البحث العلمي في مصر، وتطوير السياسات المستقبلية، وفتح آفاق للاستفادة من الخبرات العالمية، واكتساب المعارف والمهارات المتقدمة.

وفي هذا السياق، تم إطلاق مشروع تعاون فني جديد بين المعهد القومي للمعايرة (NIS) في مصر، والمعهد الفيدرالي الفيزيائي التقني (PTB)  بألمانيا الاتحادية، بحضور شركاء من قطاعات البنية التحتية للجودة وصناعة الأغذية، إلى جانب ممثلين عن السفارة الألمانية.

ويحمل هذا المشروع عنوان "تعزيز المترولوجيا لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري – II"، ويمول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ) بميزانية تبلغ مليون يورو، ويمتد ثلاث سنوات، ويهدف المشروع إلى توسيع خدمات سلامة وجودة الأغذية في مصر، بما يتيح للشركات المحلية تعزيز التزامها بالمعايير الدولية وزيادة فرصها في الوصول إلى الأسواق الخارجية.

كما ستلعب مؤسسات مصرية رئيسة — من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، والمجلس الوطني لاعتماد المعامل (EGAC)، وغرفة الصناعات الغذائية (CFI)، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GoEIC) —  دورًا فاعلا إلى جانب المعهد القومي للمعايرة في دعم خدمات الاختبار، وتعزيز الوعي داخل قطاع الصناعات الغذائية.

 شهد فعاليات إطلاق المشروع كل من د.محمد جمال أحمد القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، والسيدة/ ماريا كاسنز ساسي، مديرة المشروع من جانب المعهد الألماني، وأكد الطرفان أن المشروع لن يدعم فقط نمو صناعة الأغذية في مصر، بل سيسهم كذلك في تحسين حماية المستهلك، وتعزيز الروابط التجارية مع الشركاء الدوليين.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

الجيش التركي

تركيا: تواجدنا بسوريا في إطار الدفاع المشترك والإنسحاب منها لايمكن النظر فيه

سوريا - أرشيفي

أمنية وعسكرية .. سوريا والاحتلال يبرمان اتفاقيات متتالية قبل نهاية العام الحالي

خلال اللقاء

وزير الخارجية الإسباني يبحث مع وزيرة التعاون الدولي سبل التعاون بين البلدين

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

