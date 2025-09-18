التعليم العالي: فتح التقديم لطلاب المدارس التطبيقية للقبول بالجامعات التكنولوجية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم الإلكتروني المباشر أمام طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE ومدرسة تكنولوجيا المعلومات، ممن لم يسبق ترشيحهم عبر مكتب التنسيق، للالتحاق بالجامعات التكنولوجية للعام الجامعي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦.

● وجاءت القواعد العامة للتقديم على النحو التالي:

١- نسبة القبول

• تخصيص ٥٪ من إجمالي الأعداد المقبولة بكل جامعة تكنولوجية من خلال التقديم الإلكتروني المباشر.

مثال: إذا قبلت الجامعة ٢٠٠٠ طالب عبر التنسيق، يضاف ١٠٠ طالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصبح الإجمالي ٢١٠٠.

٢- شروط التقديم

• أن يكون الطالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو WE أو مدرسة تكنولوجيا المعلومات.

• ألا يكون قد تم ترشيحه مسبقًا للجامعات التكنولوجية عبر مكتب التنسيق.

• ⁠لا يجوز إعادة التنسيق للطلاب المقبولين بالفعل بالجامعات التكنولوجية.

٣- آلية القبول

• يقوم الطالب بترتيب رغباته إلكترونيًا للجامعات التكنولوجية من ١ حتى ١٢ رغبة عبر المنصة المخصصة.

• يتم القبول وفقًا لترتيب الرغبات والمجموع حتى استكمال نسبة ٥٪.

• التنسيق يتم إلكترونيًا دون توزيع جغرافي.

٤- خطوات التقديم الإلكتروني المباشر

• الدخول على المنصة باستخدام الرقم القومي والرقم السري الموجود باستمارة النجاح.

• المنصة متاحة فقط للطلاب المسجلة بياناتهم مسبقًا من قبل الوزارة علي الموقع.

• يمكن تعديل الرغبات حتى نهاية فترة التقديم، وبعدها لا يُسمح بالتعديل.

☆ رابط المنصة:

https://tansik.it-department.cloud/

☆ موعد التقديم:

• يبدأ التقديم من تاريخ نشر البيان ويستمر حتى الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥.