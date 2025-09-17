قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يشهد توقيع شراكة إستراتيجية بين الجامعات الكندية وأنجليا روسكين البريطانية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين مؤسسة الجامعات الكندية وجامعة أنجليا روسكين البريطانية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور رامي سلام، رئيس الجامعات الكندية في مصر، والدكتور رودريك والكنز، رئيس جامعة أنجليا روسكين، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر، والدكتورة هادية حمدي، نائب الرئيس الأكاديمي للجامعات الكندية في مصر، والدكتور مارك نوريش، نائب رئيس جامعة أنجليا روسكين للشئون الدولية.

توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين مؤسسة الجامعات الكندية وجامعة أنجليا روسكين البريطانية

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الجامعتان في إنشاء فرع لجامعة أنجليا روسكين في القاهرة، على أن تستضيفه مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، وسيقدم الفرع برامج معتمدة دوليًا ضمن أربع كليات: (كلية العلوم والهندسة، كلية إدارة الأعمال والقانون، كلية الصحة والطب والرعاية الاجتماعية، الآداب والعلوم الإنسانية والتربية والعلوم الاجتماعية).

واستعرض الدكتور أيمن عاشور حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، ووجهة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن التدويل في مصر يهدف إلى إتاحة أوسع للتعليم، وتحقيق جودة أعلى، وتوفير عوائد مجتمعية واضحة، مشيرًا إلى حرص مصر على الانفتاح على التعاون العلمي والبحثي مع مختلف دول العالم، فضلا عن تطوير برامج تدويل التعليم في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور رودريك والكنز، أن هذه الشراكة تعكس حرص الجامعة على التعاون مع الجامعات في مصر، من خلال التعليم الشامل والمبتكر، وجلب المعايير الأكاديمية لجامعة أنجليا روسكين، وأساليبها التعليمية الحائزة على جوائز إلى مصر، مع التركيز على تعزيز فرص التوظيف، مشيرًا إلى أنه بفضل هذه الاتفاقية، سيتيح فرع أنجليا روسكين في القاهرة للطلاب المصريين الحصول على درجة بريطانية وهم في مصر، مما سيسهم في حصول الطلاب على تعليم متميز بجودة عالمية.

وأشار الدكتور مجدى القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر، إلى أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة محورية نحو تحقيق رسالة المؤسسة في بناء مركز للتعليم العالي العالمي في مصر، مشيرًا إلى أن جامعة أنجليا روسكين ستمنح الفرصة لتمكين الشباب المصري من الحصول على المؤهلات الدولية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح، مع دعم رؤية مصر 2030، وإستراتيجية تنمية رأس المال البشري الوطنية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساءً

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

