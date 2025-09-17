وزير التعليم العالي يشهد توقيع شراكة إستراتيجية بين الجامعات الكندية وأنجليا روسكين البريطانية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين مؤسسة الجامعات الكندية وجامعة أنجليا روسكين البريطانية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور رامي سلام، رئيس الجامعات الكندية في مصر، والدكتور رودريك والكنز، رئيس جامعة أنجليا روسكين، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر، والدكتورة هادية حمدي، نائب الرئيس الأكاديمي للجامعات الكندية في مصر، والدكتور مارك نوريش، نائب رئيس جامعة أنجليا روسكين للشئون الدولية.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الجامعتان في إنشاء فرع لجامعة أنجليا روسكين في القاهرة، على أن تستضيفه مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، وسيقدم الفرع برامج معتمدة دوليًا ضمن أربع كليات: (كلية العلوم والهندسة، كلية إدارة الأعمال والقانون، كلية الصحة والطب والرعاية الاجتماعية، الآداب والعلوم الإنسانية والتربية والعلوم الاجتماعية).

واستعرض الدكتور أيمن عاشور حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، ووجهة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن التدويل في مصر يهدف إلى إتاحة أوسع للتعليم، وتحقيق جودة أعلى، وتوفير عوائد مجتمعية واضحة، مشيرًا إلى حرص مصر على الانفتاح على التعاون العلمي والبحثي مع مختلف دول العالم، فضلا عن تطوير برامج تدويل التعليم في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور رودريك والكنز، أن هذه الشراكة تعكس حرص الجامعة على التعاون مع الجامعات في مصر، من خلال التعليم الشامل والمبتكر، وجلب المعايير الأكاديمية لجامعة أنجليا روسكين، وأساليبها التعليمية الحائزة على جوائز إلى مصر، مع التركيز على تعزيز فرص التوظيف، مشيرًا إلى أنه بفضل هذه الاتفاقية، سيتيح فرع أنجليا روسكين في القاهرة للطلاب المصريين الحصول على درجة بريطانية وهم في مصر، مما سيسهم في حصول الطلاب على تعليم متميز بجودة عالمية.

وأشار الدكتور مجدى القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر، إلى أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة محورية نحو تحقيق رسالة المؤسسة في بناء مركز للتعليم العالي العالمي في مصر، مشيرًا إلى أن جامعة أنجليا روسكين ستمنح الفرصة لتمكين الشباب المصري من الحصول على المؤهلات الدولية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح، مع دعم رؤية مصر 2030، وإستراتيجية تنمية رأس المال البشري الوطنية.