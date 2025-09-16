وزير التعليم العالي: نتمنى التوفيق لمرشح مصر الدكتور خالد العناني كمدير عام منظمة اليونسكو

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأكاديمية الدولية للعمارة هدفها تخريج كوادر من العمرانيين يخدمون هذا القطاع في مصر وايضا خارج مصر من دول الجوار، مؤكده أن الأكاديمية ستبدأ بـ 8 برامج كبداية.

واوضح الدكتور أيمن عاشور خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح الأكاديمية حول دعم افتتاح الأكاديمية لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، أن جميع المشرعات التي تتم في التعليم والثقافة تدعم مرشح مصر الدكتور خالد العناني، مؤكدا أن الأكاديمية الدولية للعمارة أحد أبرز تلك المشروعات التي تدعم الدكتور خالد العناني.

واضاف: " نتمنى التوفيق لمرشح مصر الدكتور خالد العناني"، مشيرا إلى أهمية الدور الكبير الذي ستلعبه الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران حيث أنها تمثل أهمية كبرى لدعم المجتمع وتخريج كوادر لمصر والخارج.