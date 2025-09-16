وزير التعليم العالي: منصة إلكترونية جديدة لتقديم منح للطلاب الأفارقة بالجامعات الأهلية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تسعي لتأسيس جامعات متخصصة، من بينها جامعة الغذاء والأكاديمية الدولية لعلوم العمارة والعمران، وأكاديمية النقل .



وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي له اليوم ، على هامش افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية، إلى أن الأكاديمية ستستقبل الطلاب خلال العام القادم، مؤكدا على أهمية الأكاديمية وخاصة إنها تطبق بأسلوب شامل كما يحدث خارج مصر في مجال العمارة والعمران.

وأضاف أنه من الضروري أن يكون لدينا خريجون قادرون على الرؤية المستقبلية للدولة المصرية.

كما أكد الدكتور أيمن عاشور أن هناك قرار بإنشاء منصة إلكترونية جديدة اسمها ag8 تقدم منحا للطلاب الأفارقة بالجامعات الأهلية بشرط التفوق، وهناك أيضا منصة أخرى للطلاب المصريين وفقا لمعايير المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.