عمر الحسيني: الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران ستكون علامة مضيئة بالتعليم العالي

وجه الدكتور عمر الحسيني، رئيس اللجنة التحضيرية لـ الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، الشكر للشركاء الدوليين الذين وافقوا على فكرة الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، والذين قدموا كل الدعم، والتي ستكون علامة مضيئة بالتعليم العالي.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لـ الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، خلال كلمته باحتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد التوقيع على مذكرات التفاهم اليوم، سيتم البدء في العمل.

كما وجه الشكر لـ منظمة اليونسكو، مؤكدا أنها سيكون لها تأثير إيجابي على الثقة الدولية وتعزيز قدرتها على التعاون مع الجامعات الدولية بالعالم، وأنه خلال عامين من الآن بعد التشغيل الفعالة للأكاديمية، ستكون الأكاديمية مركزا متخصصا من مركز اليونسكو على مستوى العالم.



