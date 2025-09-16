وزير التعليم العالي: الأكاديمية الدولية للعمارة منصة للإبداع وصناعة المستقبل بهذا المجال

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى إن ما نشهده اليوم من توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالى واليونسكو ومذكرات تفاهم مع الجامعات الشريكة، يعكس رغبتنا في وضع خطة عمل لتطوير المناهج المشتركة مع شركائنا الدوليين لتعزيز مكانة مصر فى المحافل الدولية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور خلال حفل تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، إلى أن تصميم الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يتضمن صون التراث وإعادة تأهيل العمران، مما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن ما نشهده اليوم ليس مجرد افتتاح لأكاديمية وإنما منصة دولية للإبداع فى مجال العمارة تسهم فى صناعة المستقبل وتعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان.