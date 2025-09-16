وزير التعليم العالي: تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يعكس ريادة مصر في المعرفة

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يعد نقطة مضيئة، مشيرا إلى أن حدث اليوم إحدى أهم نقاط الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وأضاف عاشور أن عدد الجامعات المصرية وصل إلى ١٣٢ جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، و١٩ فرعا لجامعة دولية، وهذا ما يعزز مكانة مصر على الخريطة الدولية للتعليم العالي.



وأشار إلى أن “بنك المعرفة المصري حظى بتقدير دولي بوصفه أكبر منصة للمعرفة بالعالم، حيث حققنا تقدما كبيرا في مجال المعرفة والتعليم العالي”.

ولفت إلى أن تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران ليس مجرد تشييد مبانٍ، بل إن علم العمارة يعكس قيم المجتمع ويساهم في تشكيل المجتمع، كما أن التعاون مع اليونسكو يحمل أهمية استثنائية لأنه يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الريادي لمصر لما تملكه من رصيد حضاري وأثري فريد.