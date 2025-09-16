قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: التنمية العمرانية والتعليم المتقدم في مقدمة أولويات الدولة
لوكسمبورج في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين
هل يشارك زيزو أمام سيراميكا كليوباترا؟.. طبيب الأهلي يحسم الجدل
الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة
اليونسكو: مصر تبذل جهودًا كبيرة في التعليم الرقمي والبحث العلمي
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: الهيئة تراجع العقود قبل التوقيع عليها .. حوار
مدبولي يشهد توقيع مذكرات تعاون مع اليونسكو لتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة بالعاصمة الإدارية
في ظل سكوت دولي.. مصر حائط صد ودعم للشعب الفلسطيني|تفاصيل على مر التاريخ
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في مدينة غزة
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير التعليم العالي: تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يعكس ريادة مصر في المعرفة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
محمود مطاوع

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يعد نقطة مضيئة، مشيرا إلى أن حدث اليوم إحدى أهم نقاط الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وأضاف عاشور أن عدد الجامعات المصرية وصل إلى ١٣٢ جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، و١٩ فرعا لجامعة دولية، وهذا ما يعزز مكانة مصر على الخريطة الدولية للتعليم العالي.
 

وأشار إلى أن “بنك المعرفة المصري حظى بتقدير دولي بوصفه أكبر منصة للمعرفة بالعالم، حيث حققنا تقدما كبيرا في مجال المعرفة والتعليم العالي”. 

ولفت إلى أن تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران ليس مجرد تشييد مبانٍ، بل إن علم العمارة يعكس قيم المجتمع ويساهم في تشكيل المجتمع، كما أن التعاون مع اليونسكو يحمل أهمية استثنائية لأنه يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الريادي لمصر لما تملكه من رصيد حضاري وأثري فريد. 

