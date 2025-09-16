وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفياً اليوم لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025 ، مؤتمراً صحفيا مع محرري ملف التعليم بمقر صندوق دعم المشروعات التعليمية .



ومن المقرر خلال هذا المؤتمر أن يتم الكشف عن آخر استعدادات وقرارات العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع القادم تحديدا يوم 20 سبتمبر 2025 .

ويحسم وزير التعليم الجدل ويرد على كافة الاسئلة والاستفسارات الخاصة بأحدث استعدادات و قرارات العام الدراسي الجديد .

جدير بالذكر أنه فى إطار الاستعداد لـ العام الدراسي الجديد، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطة شاملة لضبط أداء المدارس على مستوى الجمهورية

و ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد ، عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اجتماعات عاجلة ، كان أولها اجتماع هام مع أكثر من ٤ آلاف من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية؛ فضلا عن حضور مديري المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، واستعراض خطوات تطوير العملية التعليمية.

وخلال هذا الإجتماع ، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على :