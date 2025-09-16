وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفياً اليوم لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025 ، مؤتمراً صحفيا مع محرري ملف التعليم بمقر صندوق دعم المشروعات التعليمية .
ومن المقرر خلال هذا المؤتمر أن يتم الكشف عن آخر استعدادات وقرارات العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع القادم تحديدا يوم 20 سبتمبر 2025 .
ويحسم وزير التعليم الجدل ويرد على كافة الاسئلة والاستفسارات الخاصة بأحدث استعدادات و قرارات العام الدراسي الجديد .
جدير بالذكر أنه فى إطار الاستعداد لـ العام الدراسي الجديد، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطة شاملة لضبط أداء المدارس على مستوى الجمهورية
و ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد ، عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اجتماعات عاجلة ، كان أولها اجتماع هام مع أكثر من ٤ آلاف من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية؛ فضلا عن حضور مديري المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، واستعراض خطوات تطوير العملية التعليمية.
وخلال هذا الإجتماع ، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على :
- أي فصل يجب ألا يتجاوز 50 طالباً
- نسب حضور الطلاب على مدار العام الدراسي يجب ألا تقل عن 80%
- أعمال السنة ستكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالانتظام في الدراسة، وهو ما يعيد الانضباط للعملية التعليمية داخل المدرسة
- وزارة التربية والتعليم تستهدف إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية، من أجل توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.
- مواصلة تفعيل مجموعات التقوية المدرسية داخل المدارس تحت إشراف كامل من الإدارات التعليمية، وبما يضمن إتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف المناطق.
- مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز للمعلمين داخل مدارسهم
- التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة لسد العجز
- الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية
- لن يكون مقبولًا وجود أي عجز لمدرسي المواد الأساسية لأي مرحلة داخل أي مدرسة.
- كتب المواد الدراسية ستكون بحوزة الطلاب منذ أول يوم في الدراسة خلال العام الجديد.
- "كتب التقييمات" في المواد الأساسية التي تطرح لأول مرة العام الحالي تتضمن عددا كبيرا من الأسئلة لتدريب الطلاب على الدروس المختلفة، بما يضمن آلية تقييم الطلاب بشكل منتظم.
- الوزارة تستهدف القضاء على ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب صفوف المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027.
- طلاء الفصول والجدران والتشجير وتحسين بيئة المدرسة قبل بداية العام الدراسي
- تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام.