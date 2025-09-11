قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بالأسماء.. قبول 60 طالبا في مدرسة الضبعة النووية في العام الدراسي الجديد

مدرسة الضبعة
مدرسة الضبعة
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أسماء الطلاب المقبولين في المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة

وضمت قائمة الطلاب المقبولين في المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة 60 طالب من محافظات الغربية والمنوفية والقاهرة ، وبني سويف و البحيرة والفيوم والاسكندرية والغربية والمنوفية والدقهليةومطروح والقاهرة والقليوبية

May be an image of blueprint and text

ومن جانبه ، أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتقدم بخالص التهانى للطلاب المقبولين بالمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة

مدرسة الضبعة النووية .. شروط التقديم

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ان يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن 260 درجة ، أو مايعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية

- ألا يقل متوسط مجموع مواد (الرياضيات + اللغة االنجليزية + العلوم) عن نسبة %95

- التقديم متاح لجميع خريجى الإعدادية العامة/ االزهرية ( بنين فقط) من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2025 عن 18 سنة.

- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح (الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح )في حالة تساوى مجموع الإختبارات وبما لا  يتعدى نسبة %20 من المقبولين

- يسجل الطالب على الموقع الإكترونى الذى يتم نشره .

- أن  يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية .

- أن يكون لائق طبيا ( اجتياز الكشف الطبي )

- يتم سداد مبلغ 3000 جنيها مصريا للطلالب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويا طبقا للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن بالإضافة الى المصاريف الحكومية العادية

مدرسة الضبعة النووية .. إجراءات القبول

- يتم سداد مبلغ 250 جنيهًا بمنافذ الدفع الالكترونية (غير مسترد)

-يتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب يشمل ( اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - اختبار ذكاء ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع المحافظات ويخطر بها الطالب إلكترونيا ، وبعد انتهاء الطالب من اداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فوري إلكترونيا دون تدخل بشري ويقوم بالتوقيع على ذلك

-يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على اساس المجموع الإجمالي للاختبار ويتم اختيار 120 طالب الأعلى في الدرجات لآداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية ، وفي حال تساوي الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في الشهادة الإعدادية وفي حالة التساوي يتم الترتيب طبقا للأعلى محموع في الدرجات في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية

- في حالة تخلف أو تعذر حضور احد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه

التكنولوجيا التطبيقية التكنولوجيا الضبعة المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة

