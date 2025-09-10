قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة بجميع مراحل التسيق بشأن تقليل الاغتراب 2025

تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة
تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة
حسام الفقي

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم والجديد)، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

 فتح باب التسجيل لتقليل الاغتراب

ويستمر فتح باب التسجيل حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

التقديم متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg

وفيما يلي كل التفاصيل عن تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة 2025

س1: كيف يتم تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد ؟
• يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت وهي خدمة مجانية مُتاحة عبر الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

س2: ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المُتصل بشبكة الإنترنت.
• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.


س3: كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ؟
• بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.


س4: كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائي؟
• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المُرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تُعتبر بطاقة الترشيح نهائية.


س5: متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب؟
• عقب إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتمفتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.


س6: كيف يُمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائي؟
• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المُتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.


س7: ما هي الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين الكليات الجامعية؟


• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع. 
• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.


س8: ما هي الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة؟ 
• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحدالمعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.


س9: ما هي شروط التحويل إلى كلية مناظرة ؟
• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.
• في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

س10: ما هي شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة ؟
• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبشرط ضرورة توافر ما يلي:
حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام – انتساب موجه).
وجود مكانٍ خالٍ بالكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) على حده.
استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وُجِدَتْ ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.

