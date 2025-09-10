قاعدة في أوضة غير آدمية.. أم تناشد أهل الخير: جوزي اتقتل وهترمي في الشارع أنا وعيالي

مأساة تعيشها أم محمد القاطنة بمنطقة القناطر بعد مقتل زوجها فى حادث مأسوى.

وتعيش أم محمد فى غرفة واحدة ايله للسقوط غير ادمية وليس بها أى خدمات لكى تعيش حياة كريمة هى وأطفالها.

وتناشد أم محمد أهل الخير والمسؤلين التدخل لانقاذها هى وأطفالها للعيش حياه كريمة خاصة أنه تعمل فى خدمة البيوت ولا تستطيع الانفاق على أولادها فى مراحل التعليم الأساسية.

