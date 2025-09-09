قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد للسلام.. "هآرتس" الإسرائيلية تحذر نتنياهو من التصعيد مع مصر
زلزال بقوة 5.3 ريختر يشعر به سكان العاصمة اليونانية أثينا
أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟
تفاصيل المصحف المرتل بأصوات طلاب الأزهر المتميزين
تسريبات iPhone 17 تهز الإنترنت.. صور تكشف عن تصميم ثوري للكاميرا قبل ساعات من الإعلان الرسمي
وزارة النقل: نظام التسجيل المسبق للشاحنات في محطة تحيا مصر يحقق رقما قياسيا في زمن التداول
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك
أحمد عادل: زيزو رفض 80 مليون من الزمالك وفضل بطولات واستقرار الأهلي
مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن
أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية
ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة القليوبية | نشوب حريق بمخزن مواد غذائية بالقناطر الخيرية وضبط 7 أطنان دواجن فاسدة ولحوم مذبو.حة خارج السلخانة

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

السيطرة على حريق مخزن مواد غذائية بالقناطر الخيرية دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية مكون من 4 طوابق بقرية المنيرة التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية، دون وقوع خسائر بشرية.


وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا باندلاع الحريق، حيث انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدعومة بسيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران التي اندلعت بالدور الأرضي وامتدت إلى الطابق الثاني، ومنع امتدادها لباقي الأدوار.
وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات أو وفيات، فيما أسفر الحريق عن خسائر مادية جارٍ حصرها. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

ضبط 7 أطنان دواجن فاسدة ولحوم مذبوحة خارج السلخانة بالقليوبية 

شنت أجهزة مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملة مكبرة أسفر عن ضبط 7 أطنان دواجن غير صالحة ولحوم مذبوحة خارج السلخانة.
وقالت الدكتورة لمياء عطيةأ نه تم سن حملات تفتيشية موسعة نفذتها المديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، استهدفت محال بيع وتداول اللحوم والدواجن ومشتقاتها بمختلف مراكز المحافظة.
وأكدت  مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار خطة الدولة للتأكد من سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.
وأسفرت الجهود عن ضبط 7600 كيلوجرام من هياكل الدواجن تم سحب عينات منها للفحص المعملي، وضبط 1150 كيلوجرامًا من الدواجن مجهولة المصدر تم التحفظ عليها وسحب عينات لفحصها، بالإضافة إلى 18 كيلوجرامًا من اللحوم البقرية الصالحة للاستهلاك لكنها مذبوحة خارج السلخانة الرسمية بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

جولة تفقدية لوكيل صحة القليوبية لمتابعة المراكز الطبية بالعبور 

أجرى الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية بعدد من المراكز الطبية بمدينة العبور وذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لسير العمل داخل منشآت الرعاية الأولية.
وشملت الجولة المركز الطبي بالحي الترفيهي والمركز الطبي بالحرية ٢، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وتأكد وكيل المديرية خلال الجولة من توافر الأدوية الاستراتيجية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات المبادرات الصحية للمستفيدين، فضلًا عن مراجعة حركة الملفات الطبية وآلية تسجيل البيانات بالسجلات.
كما شدد على الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بخطوط سير التعقيم السليم والتخلص الآمن من النفايات الطبية.
وأكد الدكتور محمد جمال على أهمية المتابعة المستمرة لتوفير الطعوم واللقاحات الروتينية وضمان وصولها للفئات المستهدفة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

ترشيحاتنا

رئيس حزب الاتحاد

رئيس حزب الاتحاد: كلمة الرئيس أمام قمة البريكس كشفت ازدواجية المعايير الدولية ودعمت حقوق الفلسطينيين

محمد السيد فراج

فراج: الرئيس السيسي أطلق رؤية متكاملة لتعزيز التعاون بين دول البريكس

الدكتور أحمد شعبان

خبير: مشاركة السيسي في قمة البريكس تعزز حضور مصر الإقليمي والدولي

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد