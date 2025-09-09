أخبار محافظة القليوبية | نشوب حريق بمخزن مواد غذائية بالقناطر الخيرية وضبط 7 أطنان دواجن فاسدة ولحوم مذبو.حة خارج السلخانة

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

السيطرة على حريق مخزن مواد غذائية بالقناطر الخيرية دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية مكون من 4 طوابق بقرية المنيرة التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية، دون وقوع خسائر بشرية.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا باندلاع الحريق، حيث انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدعومة بسيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران التي اندلعت بالدور الأرضي وامتدت إلى الطابق الثاني، ومنع امتدادها لباقي الأدوار.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات أو وفيات، فيما أسفر الحريق عن خسائر مادية جارٍ حصرها. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

ضبط 7 أطنان دواجن فاسدة ولحوم مذبوحة خارج السلخانة بالقليوبية

شنت أجهزة مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملة مكبرة أسفر عن ضبط 7 أطنان دواجن غير صالحة ولحوم مذبوحة خارج السلخانة.

وقالت الدكتورة لمياء عطيةأ نه تم سن حملات تفتيشية موسعة نفذتها المديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، استهدفت محال بيع وتداول اللحوم والدواجن ومشتقاتها بمختلف مراكز المحافظة.

وأكدت مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار خطة الدولة للتأكد من سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 7600 كيلوجرام من هياكل الدواجن تم سحب عينات منها للفحص المعملي، وضبط 1150 كيلوجرامًا من الدواجن مجهولة المصدر تم التحفظ عليها وسحب عينات لفحصها، بالإضافة إلى 18 كيلوجرامًا من اللحوم البقرية الصالحة للاستهلاك لكنها مذبوحة خارج السلخانة الرسمية بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

جولة تفقدية لوكيل صحة القليوبية لمتابعة المراكز الطبية بالعبور

أجرى الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية بعدد من المراكز الطبية بمدينة العبور وذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لسير العمل داخل منشآت الرعاية الأولية.

وشملت الجولة المركز الطبي بالحي الترفيهي والمركز الطبي بالحرية ٢، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وتأكد وكيل المديرية خلال الجولة من توافر الأدوية الاستراتيجية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات المبادرات الصحية للمستفيدين، فضلًا عن مراجعة حركة الملفات الطبية وآلية تسجيل البيانات بالسجلات.

كما شدد على الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بخطوط سير التعقيم السليم والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأكد الدكتور محمد جمال على أهمية المتابعة المستمرة لتوفير الطعوم واللقاحات الروتينية وضمان وصولها للفئات المستهدفة.