إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي بتهمة إنهاء حياة شخص بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، إحالة صاحب محل أعلاف، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه و3 آخرين بإنهاء حياة شخص بعد التربص له ومطاردته والاعتداء عليه باستخدام قطع حجرية وعصي بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.



وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبداللطيف، وسامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبدالجواد.



تعود أحداث القضية ليوم 8/ 3/ 2022، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة، المتهمين "وليد ح س"، هارب، صاحب محل أعلاف، و"مجدي ح س"، محبوس، عامل، و"حسيني م ح"، محبوس، سائق، و"علي أ ص"، هارب، بدون عمل، وجميعهم مقيمين دائرة مركز الخانكة، في القضية رقم 4034 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3971 لسنة 2022 كلي شمال بنها، لأنهم أنهوا حياة المجني عليه حمدي على صويلح حسين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.



وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلاف بينهم عقدوا العزم وبيتوا النية على إنهاء حياته وأعدوا لذلك أدوات اعتداء "عصي وقطع حجرية"، وترصدوه في الأماكن التي أيقنوا سلفًا مروره فيها، ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمهم تحينوا الفرصة وطارده الأول والثاني بسيارة قيادة أولهما، بينما كمن له الثالث والرابع بالمكان الذي أيقنوا مروره فيه، وما أن ظفروا به كالوا له عدة ضربات بأدوات الاعتداء سالفة الذكر - بنية إزهاق روحه، فأحدثوا ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا "مسدس فردي الإطلاق"، كما حازوا وأحرزوا أدوات "عصي وقطع حجرية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.