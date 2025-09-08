جولة تفقدية لوكيل صحة القليوبية لمتابعة المراكز الطبية بالعبور

أجرى الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية بعدد من المراكز الطبية بمدينة العبور وذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لسير العمل داخل منشآت الرعاية الأولية.

وشملت الجولة المركز الطبي بالحي الترفيهي والمركز الطبي بالحرية ٢، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وتأكد وكيل المديرية خلال الجولة من توافر الأدوية الاستراتيجية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات المبادرات الصحية للمستفيدين، فضلًا عن مراجعة حركة الملفات الطبية وآلية تسجيل البيانات بالسجلات.

كما شدد على الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بخطوط سير التعقيم السليم والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأكد الدكتور محمد جمال على أهمية المتابعة المستمرة لتوفير الطعوم واللقاحات الروتينية وضمان وصولها للفئات المستهدفة.