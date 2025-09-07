أخبار محافظة القليوبية | تأجيل محاكمة عامل خردة تعدى على نجلته .. السجن 5 سنوات للمتهم بالتهديد بنشر صور مسيئة لخطيبته السابقة .. المشدد 15 سنة لسيدة وزوجها بتهمة ضرب طفل حتى الموت

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

تأجيل محاكمة عامل خردة تعدى على نجلته بطوخ لـ أكتوبر المقبل

قررت جنايات بنها تأجيل محاكمة عامل خردة، لاتهامه بالتعدى على ابنته، على مدار 3 سنوات كاملة، مستغلا خروج والدتها للعمل وخلو المسكن بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل لورود تقرير الطبيب الشرعي، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 26178 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3233 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "وائل م م"، 40 سنة، عامل خردة، مقيم كفر علوان مركز طوخ، لأنه في يوم 10 / 8 / 2024، وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، تعدى على ابنته الطفلة "ن و م"،والتي لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك على مدار 3 سنوات كاملة، حيث كان يتحين فرصة تواجد والدتها بالعمل وخلو المسكن فيتسلل إلى فراشها حال استغراقها في النوم، ليعتدى عليها.

السجن 5 سنوات للمتهم بالتهديد بنشر صور مسيئة لخطيبته السابقة بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها ، غيابيا، بالسجن لمدة 5 سنوات، لعامل، لاتهامه بتهديد خطيبته السابقة بنشر صور مسيئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، على ألا يتم خطبتها لشخص أخر غيره، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14252 لسنة 2025 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 1378 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "سليمان أ س"، هارب، لأنه في غضون شهر أغسطس 2024 وحتي تقديم البلاغ بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، هدد المجني عليها "نجلاء ع ع"، بإفشاء الصور المتحصل عليها والمنقولة عن طريق الهواتف المحمولة، شفهياً "في محادثات صوتية"، بنشر صوراً خاصة بها خادشة للحياء وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب ألا وهو عدم خطبتها لشخص آخر غيره، وقد وقع ذلك التهديد بواسطة شخص آخر وهو والده على النحو المبين بالأوراق.

المشدد 15 سنة لسيدة وزوجها بتهمة ضرب طفل حتى الموت بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد 15 سنة لربة منزل، وزوجها، لاتهامهم بضرب الطفل "نجل المتهمة الأولى من زوجها الأول"، باستخدام أدوات "خرطوم بلاستيكي، وعصا، وقداحى"، بأماكن متفرقة بجسده، بسبب تغوطه على نفسه في بنطاله، وتسببا في وفاته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4555 لسنة 2025 قسم أول شيرا الخيمة، والمقيدة برقم 1444 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "دينا ج م"، محبوسة، 27 سنة، ربة منزل، وزوجها "يحيي ن ز"، محبوس، 32 سنة، سائق، ومقيمان شارع ليبيا منشية عبد المنعم رياض قسم أول شبرا الخيمة، لأنهما في غضون عام 2025، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ضربا المجني عليه الطفل "عبد الحميد هشام حسن عبد الحميد"، نجل المتهمة الأولى، عمداً، ولم يقصداً من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت.