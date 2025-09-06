قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحلة البنتاجون من وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.. هل يمهد ترامب لحرب عالمية ثالثة ؟
الكاريبي المشتعل.. جذور الأزمة بين أمريكا وفنزويلا | تقرير
تعليق أيمن يونس على فوز منتخبنا الوطني أمام إثيوبيا
أبرز مباريات اليوم السبت 6-9-2025 والقنوات الناقلة
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب أفغانستان مجددا بعد أيام من هزات مدمرة
قاضي فيدرالي يمنع ترامب من ترحيل الفنزويليين
الحرب على غزة.. الصين تنضم رسميًا إلى إعلان نيويورك حول حل الدولتين
نجاح عملية نادرة ومعقدة لطفل بمستشفى إهناسيا التخصصي في بني سويف
الذهب طالع.. اعرف سعر عيار 21 وصل كام اليوم السبت 6 -9
15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض اليوم السبت
الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد بعد بيانات الوظائف الأميركية
جيش الاحتلال يعلن المواصي منطقة آمنة ويدعو سكان غزة للانتقال إليها
محافظات

لمتابعة سير العمل .. جولة تفقدية لوكيل الصحة بالقليوبية بالمستشفيات .. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور  أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية شملت عددًا من المنشآت الطبية بحي شرق شبرا ومدينة بنها.


واستهل "الشلقاني" جولته بزيارة مستشفى بهتيم المركزي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من تقديم الخدمة العلاجية على أكمل وجه للمترددين.


كما استمع لآراء المرضى وذويهم للتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على الانضباط الإداري وتواجد الطاقم النوبتجي، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة، وكذلك معايير السلامة والصحة المهنية.


وعقب ذلك، توجه إلى المركز الطبي بهتيم ثانٍ، حيث تابع انتظام العمل داخل المركز، وتأكد من تواجد الطاقم الطبي وكاتب الصحة، وانضباط عملية تسجيل المواليد والوفيات. كما شدد على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وتدريب الطاقم النوبتجي على التعامل الفوري مع الحالات الطارئة.


واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة مركز طب الأسرة بسندنهور ببنها، حيث قرر إحالة المتغيبين عن النوبتجية للتحقيق العاجل؛ ضمانًا لاستمرار الخدمة الصحية بكفاءة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

