لمتابعة سير العمل .. جولة تفقدية لوكيل الصحة بالقليوبية بالمستشفيات .. صور

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية شملت عددًا من المنشآت الطبية بحي شرق شبرا ومدينة بنها.



واستهل "الشلقاني" جولته بزيارة مستشفى بهتيم المركزي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من تقديم الخدمة العلاجية على أكمل وجه للمترددين.



كما استمع لآراء المرضى وذويهم للتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على الانضباط الإداري وتواجد الطاقم النوبتجي، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة، وكذلك معايير السلامة والصحة المهنية.



وعقب ذلك، توجه إلى المركز الطبي بهتيم ثانٍ، حيث تابع انتظام العمل داخل المركز، وتأكد من تواجد الطاقم الطبي وكاتب الصحة، وانضباط عملية تسجيل المواليد والوفيات. كما شدد على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وتدريب الطاقم النوبتجي على التعامل الفوري مع الحالات الطارئة.



واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة مركز طب الأسرة بسندنهور ببنها، حيث قرر إحالة المتغيبين عن النوبتجية للتحقيق العاجل؛ ضمانًا لاستمرار الخدمة الصحية بكفاءة.