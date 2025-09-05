حبس المتهم بقتل طفل زوجته بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، بحبس المتهم بقتل نجل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حياله وعمل صحيفة حالة حنائية للمتهم، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وكانت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، شهدت جريمة مأساوية، حيث لقي محروس. ر، 10 سنوات، مصرعه، إثر تعدي زوج والدته عليه بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابته بعدة إصابات أودت بحياته، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بمصرع طفل يدعى محروس. ر 10 سنوات.

وعلى الفور شكل اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، واللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وتبين أن المتهم يدعى محمود. ع، وهو زوج والدة المجنى عليه، وتعدى عليه بالضرب المبرح ما تسبب له في إصابات أودت بحياته.

وتمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة رقم 7226 إدارى شبين القناطر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.