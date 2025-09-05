قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل وزارة الأوقاف السابق يكشف عن هيبة النبي في القلوب ومكانته بين الناس
مع قرب انطلاق الدراسة.. كيفية استخرج اشتراك مترو للطلاب
مستشفيات غزة تستقبل 31 شهيدا منذ منتصف الليل وحتى الآن
حلم الصعود يقترب.. منتخب مصر في مواجهة مهمة أمام إثيوبيا بتصفيات كأس العالم
ريفيرا الدم.. خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة تحت ستار الاستثمار
أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد
ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج
تامر حسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب
إبراهيم نجم: مصر لم تدخر جهدًا في تفعيل دَور الدين كقوة للسلام والاستقرار
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة برشاح بلبيس في الشرقية
وزير الصحة يتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لـ31 مشروعا في 10 محافظات
هزات قوية ونقص إغاثة.. زلزال 5.4 ريختر يضرب شرق أفغانستان
محافظات

حبس المتهم بقتل طفل زوجته بالقليوبية

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، بحبس المتهم بقتل نجل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حياله وعمل صحيفة حالة حنائية للمتهم، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.
وكانت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، شهدت  جريمة مأساوية، حيث لقي محروس. ر، 10 سنوات، مصرعه، إثر تعدي زوج والدته عليه بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابته بعدة إصابات أودت بحياته، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بمصرع طفل يدعى محروس. ر 10 سنوات.
وعلى الفور شكل  اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، واللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.
وتبين أن المتهم يدعى محمود. ع، وهو زوج والدة المجنى عليه، وتعدى عليه بالضرب المبرح ما تسبب له في إصابات أودت بحياته.
وتمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة رقم 7226 إدارى شبين القناطر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

