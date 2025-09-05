قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

إبراهيم الهواري

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه إلى القاهرة بعد منطقة سنديون، حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

وتلقى اللواء محمد البطوطي مدير إدارة المرور بالقليوبية، إخطارًا بالواقعة، فانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

زجرى رفع آثار التصادم وتيسير الحركة المرورية، بعد أن تسبب الحادث في حالة من الكثافة المرورية وتعطل جزئي بالطريق.

كما نُقِلَ المصابون إلى مستشفى قليوب التخصصي؛ لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحريات؛ للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

