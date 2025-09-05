إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه إلى القاهرة بعد منطقة سنديون، حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

وتلقى اللواء محمد البطوطي مدير إدارة المرور بالقليوبية، إخطارًا بالواقعة، فانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

زجرى رفع آثار التصادم وتيسير الحركة المرورية، بعد أن تسبب الحادث في حالة من الكثافة المرورية وتعطل جزئي بالطريق.

كما نُقِلَ المصابون إلى مستشفى قليوب التخصصي؛ لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحريات؛ للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.