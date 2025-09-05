بسبب تنظيف سيارة.. القبض على أطراف مشاجرة القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجارى تبلغ لقسم شرطة الخصوص بالقليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو"- جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وطرف ثان سائق سيارة أجرة لخلافات حول تنظيف سيارة الأخير قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية.

أمكن ضبط الطرف الأول فى حينه ، وضبط العصا المستخدمة فى التعدى.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.