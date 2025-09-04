قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزاع على أرض.. حبس المتهمين في مشاجرة الأسلحة النارية بالقليوبية

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في مشاجرة الأسلحة النارية في القليوبية 4 أيام.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أهالى إحدى القرى بالقليوبية لوجود خلافات بين مجموعة من البلطجية وآخرين نتج عنه إطلاق أعيرة نارية ووقوع مصابين.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 أغسطس الماضى تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية بوجود إطلاق لأعيرة نارية ومصابين .

على الفور أمكن ضبط مرتكبى الواقعة 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، يعملون على حراسة قطعة أرض زراعية ملك ورثة بينهم نزاع قائم بسببها ، وبحوزتهم (1 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه مالك قطعة أرض مجاورة وزوجته ونجل شقيقه نتج عن ذلك إصابتهم برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم لإعتقادهم أنهم قادمين للتشاجر معهم بسبب النزاع القائم على الأرض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

