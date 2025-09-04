كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن استغاثة أهالى إحدى القرى بالقليوبية لوجود خلافات بين مجموعة من البلطجية وآخرين، نتج عنه إطلاق أعيرة نارية ووقوع مصابين.

نزاع على قطعة أرض.. مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط مصابين بالقليوبية

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 31 أغسطس الماضى تلقى مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية بلاغا بوجود إطلاق لأعيرة نارية ومصابين.

على الفور أمكن ضبط مرتكبى الواقعة، وهم 4 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، يعملون على حراسة قطعة أرض زراعية ملك ورثة بينهم نزاع قائم بسببها، وبحوزتهم “1 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش”.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه مالك قطعة أرض مجاورة وزوجته ونجل شقيقه، ونتج عن ذلك إصابتهم برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم، لاعتقادهم أنهم قادمون للتشاجر معهم بسبب النزاع القائم على الأرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.