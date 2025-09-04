مصرع شخص في خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

لقي شخص مصرعه في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية كوم انجاشة بمركز ديروط في أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية بقرية كوم انجاشة بين عائلتين ووجود جثة .

إطلاق اعيرة بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إطلاق اعيرة بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية.



أسفر الحادث عن مصرع " خليفة . أ . س " وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.