مصريات وأجانب.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها نادي صحي "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

الداخلية تداهم نادي صحي في مصر الجديدة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها (6 سيدات "5 منهم يحملن جنسية إحدى الدول" ، شخصين"أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") .. وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.