أزمة نفسية.. شاب ينهي حياته شنقا في منشأة ناصر

أنهى شاب حياته في منشأة ناصر بالقاهرة، شنقا بعد مروره بأزمة نفسية حادة وجرى نقل الجثمان الي المشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.

شاب ينهي حياته في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة شاب داخل غرفته في منطقة منشأة ناصر وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب معلق في حبل بالسقف داخل الغرفة وتم نقل الجثمان الي المشرحة حيث تبين أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية قام على أثرها بإنهاء حياته.