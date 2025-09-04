قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عماد النحاس يرغب في عودة احمد عبد القادر للتدريبات الجماعية .. تفاصيل
غرف عمليات مجهزة ومعدات طبية وأدوية تدخل لأول مرة غزة
إسرائيل ترفض دخول 430 صنفاً غذائيا ودوائياً إلى قطاع غزة
مولد النبي اليوم.. هذا الدعاء يفتح لك أبواب السماء فردده إلى المغرب
64 حالة وفاة وتدمير أكثر من 2000 مبني ..نتائج كارثية لأمطار السودان || تفاصيل
أمطار رعدية ورياح نشطة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم
حلم المونديال.. موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
إحرام النساء للعمرة.. الأحكام والخطوات والمبطلات
موسكو تنفي اتهامات التشويش على طائرة فون دير لاين وتصفها بـ"حملة لتشويه روسيا"
عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
اليوم.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
هل تم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرارات النيابة بشأن إنهاء شاب حياة والدته في الصف

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس المتهم بقتل والدته في مدينة الصف 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب انتهاء التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب بتهمة قتل والدته، في جريمة مروعة شهدتها منطقة الصف جنوب المحافظة، وذلك إثر نشوب خلافات أسرية بينهما.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها في مركز الصف، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، حيث تبين من الفحص الأولي وجود آثار اعتداء بسلاح أبيض على جسد الضحية.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق البحث الجنائي أن نجل المجني عليها هو المتهم بارتكاب الجريمة، بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها على الاعتداء عليها بسكين، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث اعترف خلال استجوابه بارتكاب الواقعة بدافع الغضب والخلافات العائلية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها للوقوف على الأسباب التفصيلية للوفاة، إلى جانب حبس المتهم احتياطيًا لحين استكمال التحقيقات.

الصف إنهاء شاب حياة والدته النيابة العامة قتل والدته مدينة الصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

احمد شوبير

لا يريدان مصر بكأس العالم.. شوبير يرد على تصريحات أحمد حسن والحضري

المتهم

الأمن يكشف هوية لص كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

جيهان الشمامشرجي

جيهان الشماشرجي تكشف: هذه العلامة فارقة في حياتها العملية

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: العلاقات المصرية البحرينية نموذج عربي مستقر

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو|الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوي فرصة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية.. أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا

بالصور

السر في التتبيلة.. تحضير الفراخ الكرانشي خطوة بخطوة

سر التتبيلة و خطوة بخطوة لتحضير الفراخ الكرانشي
سر التتبيلة و خطوة بخطوة لتحضير الفراخ الكرانشي
سر التتبيلة و خطوة بخطوة لتحضير الفراخ الكرانشي

أسباب وعلاج.. كل ما تريد معرفته عن ألم إصبع الإبهام

أسباب ألم في قاعدة إصبع الإبهام:
أسباب ألم في قاعدة إصبع الإبهام:
أسباب ألم في قاعدة إصبع الإبهام:

ما هي أسباب الصداع المرتبط بضرس العقل؟

أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل
أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل
أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل

بالأصفر الكناري.. مي سليم تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

مى سليم
مى سليم
مى سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد