قرارات النيابة بشأن إنهاء شاب حياة والدته في الصف

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس المتهم بقتل والدته في مدينة الصف 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب انتهاء التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب بتهمة قتل والدته، في جريمة مروعة شهدتها منطقة الصف جنوب المحافظة، وذلك إثر نشوب خلافات أسرية بينهما.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها في مركز الصف، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، حيث تبين من الفحص الأولي وجود آثار اعتداء بسلاح أبيض على جسد الضحية.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق البحث الجنائي أن نجل المجني عليها هو المتهم بارتكاب الجريمة، بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها على الاعتداء عليها بسكين، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث اعترف خلال استجوابه بارتكاب الواقعة بدافع الغضب والخلافات العائلية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها للوقوف على الأسباب التفصيلية للوفاة، إلى جانب حبس المتهم احتياطيًا لحين استكمال التحقيقات.