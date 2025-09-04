والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

تباشر نيابة عين شمس التحقيق في واقعة مصرع قاصر تبلغ من العمر 14 عام، أقدمت على إنهاء حياتها قفزا من شرفة شقتها بالطابق الخامس، وأصدرت النيابة قرارها بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، مع تكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.



كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا يفيد بسقوط طفلة من شرفة عقار بدائرة القسم، بالانتقال والفحص عثر على جثتها غارقة في دمائها.

وأكدت التحريات الأولية أن الطفلة دخلت في حالة نفسية سيئة بعدما قامت والدتها بسحب الهاتف المحمول منها، ما دفعها لإنهاء حياتها، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.