بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس

ألقت فتاة بنفسها من الطابق الخامس بأحد عقارات منطقة عين شمس هربا من بطش والدتها بها بسبب الهاتف المحمول التي قامت بسحبه منها بسبب الإمساك به طوال اليوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة عين شمس تضمن ورود بلاغا أفاد بسقوط فتاة من الطابق الخامس بأحد العقارات في عين شمس وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الفتاة كانت دائمة الإمساك بالهاتف المحمول وقامت والدتها بتعنيفها وسحب الهاتف منها فقررت القفز من الخامس هربا من بطش والدتها بها.