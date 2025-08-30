أزمة نفسية.. انتحار فتاة قفزت من الطابق الثالث بكرداسة

شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية بعدما أنهت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا حياتها قفزًا من شرفة شقتها بالطابق الثالث، إثر معاناتها من حالة نفسية سيئة واكتئاب.

كان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ يفيد بسقوط فتاة من علو ووفاتها.

على الفور، انتقل المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث مركز كرداسة، برفقة قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن الفتاة ألقت بنفسها من شرفة شقتها، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وحررت محضرًا بالواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.