تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة شاب "مبلغ بتغيبه" فى طرنش صرف صحي فى منزل بنطاق مركز قوص جنوب قنا.

تبين أن الشاب المجنى عليه تزوج عرفيا من فتاة وأنجب منها طفلاً، ووصلت أنباء لخال الفتاة بوجود علاقة غير شرعية فقرر خطف الشاب وأنهى حياته داخل خزان صرف صحى داخل منزله.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكان الجثة وانتشالها وإيداعها مشرحة المستشفى المركزى بقوص، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومباشرة التحقيقات مع أطراف الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن تلقت إخطارًا يفيد تغيب س.م.ع ، عن منزله منذ أيام، دون وجود خلافات، وتكثيف البحث والتحرى تم العثور عيه ميتا.