مصرع شاب بآلة حادة خلال مشاجرة بقنا

لقى شاب مصرعه، عقب إصابته بطعنات آلة حادة خلال مشاجرة نشبت مع أحد جيرانه بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب بطعنات آلة حادة خلال مشاجرة بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين شابين فى أحد الطرق بالقرية، نتيجة خلافات سابقة بينهما، انتهت بمقتل المجنى عليه ٢٠ عاماً، بعدما سدد له المتهم عدة طعنات من آلة حادة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.