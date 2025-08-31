محافظ قنا يسلم عقود عمل لأوائل خريجي مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى

سلم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عقود عمل لـ 10 من أوائل خريجي فصول التعليم والتدريب المزدوج بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للعام 2025، بواقع 5 فنيين لشبكات ومحطات مياه، و5 فنيين لشبكات ومحطات الصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والنائب العمدة مبارك عامر، عضو مجلس النواب، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، والدكتور نجم أحمد علي، مدير عام التعليم الفتي بمديرية التربية والتعليم بقنا، و فاتن نصر، مدير عام التدريب بشركة المياه.

و أوضح المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا،ب أن إنشاء فصول مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ساهم في تخريج فنيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في مجالات التشغيل والصيانة، مؤهلين للتعامل مع أحدث النظم التكنولوجية في محطات المياه والصرف الصحي، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار عرفة، إلى أن الدفعة الحالية تضم 55 طالبًا، سيتم تعيينهم جميعًا بالتعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.



و هنأ محافظ قنا، الطلاب بتخرجهم وحصولهم على عقود عمل بالشركة القابضة في وظائف "فني محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي"، داعيًا إياهم إلى مواصلة مسيرتهم العلمية بالالتحاق بالتعليم الجامعي، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية.

كما جدد عبدالحليم، تهنئته للطلاب العشرة الذين حصلوا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال التعليم الفني، مؤكدًا أن فصول التعليم والتدريب المزدوج لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي قدمت نموذجا يحتذى به بين مدارس التعليم الفني بالمحافظة، لما أظهره طلابها من مستوى متميز في الدراسة والتفوق العلمي.

ووجه محافظ قنا، شكره لقيادات المنظومة التعليمية ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا على جهودهم في دعم العملية التعليمية، ولا سيما منظومة التعليم المزدوج، التي تهدف إلى إعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة التطور العلمي في مختلف التخصصات الفنية لخدمة المجتمع.

