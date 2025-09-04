إصابة 4 أشخاص في إنقلاب تروسيكل بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب تروسيكل بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي ناحية مدخل قرية بني شقير بمركز منفلوط.

إنقلاب تروسيكل بطريق أسيوط



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل ناحية مدخل قرية بني شقير ووجود مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب تروسيكل بحري كوبري بني شقير.

ننشر أسماء المصابين



أسفر الحادث عن إصابة كلا من " هلاء الدين خضر سيد" 36 عاما، و " محمد أحمد هديه" 13 عاما، و " جمال حسانين عبد الراضى "12 عاما، و " عبد الراضى حماده صلاح" 12 عاما، وجرى نقل المصابين الى مستشفى منفلوط للعلاج.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .