حملات على أوكار الكيف .. مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 86 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى "سوهاج - الأقصر").

الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم على أحدهم بالإعدام فى جناية " إتجار بالمخدرات وسلاح نارى" ومحكوم على الآخرين بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات ، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه"، بنطاق محافظتى "سوهاج - الأقصر" وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة طن و200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، بانجو - شابو"- 31 ألف قرص مخدر – 41 قطعة سلاح نارى "5 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، 28 فرد خرطوش – طبنجة ").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (86) مليون جنيه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.