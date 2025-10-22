فتحي سند تعقيبا على أزمة الإسماعيلي: مرحبا بفتح الصندوق الأسود لنظام احتراف فاسد

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن إلي النيابة العامة.

وكتب فتحي سند :"إذا ..كان تحويل إدارة الإسماعيلي للنيابة العامة ..بداية التصدي لإهدار المال العام .فمرحبا بفتح الصندوق الأسود لنظام

احتراف فاسد ..إما إذا كان الإسماعيلي فقط ..يبقى " ولا مؤاخذة .الصندوق ". حيكمكم".



كانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت إحالة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إلي النيابة العامة بداعي وجود مخالفات مالية جسيمة.





قال الإعلامي محمد المحمودي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: : معلوماتنا في هاتريك من أكثر من مصدر، استثمار سعودي قد يكون على وشك الدخول في نادي الإسماعيلي.





تابع الإعلامي محمد المحمودي: القصة كالتالي .. كان هناك رغبة من مستثمرين سعوديين للدخول في نادي الإسماعيلي من خلال قانون الرياضة الجديد.





أضاف الإعلامي محمد المحمودي: قانون الرياضة الجديد سمح بوجود شركة كرة وبعض المستثمرين وكان هناك رغبة سعودية من 3 أو 4 شهور بالتواجد في نادي الإسماعيلي ..