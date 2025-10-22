قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
الرئيس السيسي يصل مقر الاتحاد الأوروبي استعدادا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يدعو أوروبا للاستثمار في مصر كشريك إنتاجي موثوق وبوابة لـ 1.5 مليار مستهلك
الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي
الرئيس السيسي: مصر مؤهلة لتكون الحليف الصناعي لأوروبا وتواصل جذب الاستثمارات الأجنبية
العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد
سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. استقرار في البنوك المصرية
رياضة

فتحي سند تعقيبا على أزمة الإسماعيلي: مرحبا بفتح الصندوق الأسود لنظام احتراف فاسد

علا محمد

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن إلي النيابة العامة.

وكتب فتحي سند :"إذا ..كان تحويل إدارة الإسماعيلي للنيابة العامة ..بداية التصدي لإهدار المال العام .فمرحبا بفتح الصندوق الأسود لنظام 
احتراف  فاسد ..إما إذا كان الإسماعيلي فقط ..يبقى " ولا مؤاخذة .الصندوق ". حيكمكم".


كانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت إحالة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إلي النيابة العامة بداعي وجود مخالفات مالية جسيمة.
 


قال الإعلامي محمد المحمودي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: : معلوماتنا في هاتريك من أكثر من مصدر، استثمار سعودي قد يكون على وشك الدخول في نادي الإسماعيلي.
 


تابع الإعلامي محمد المحمودي: القصة كالتالي .. كان هناك رغبة من مستثمرين سعوديين للدخول في نادي الإسماعيلي من خلال قانون الرياضة الجديد.
 


أضاف الإعلامي محمد المحمودي: قانون الرياضة الجديد سمح بوجود شركة كرة وبعض المستثمرين وكان هناك رغبة سعودية من 3 أو 4 شهور بالتواجد في نادي الإسماعيلي ..

