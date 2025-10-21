قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: أسيوط زرعت فيا الانتماء والوطنية الأصيلة والدم الحامي
بطلب أمريكي.. بريطانيا ترسل قوة عسكرية لغزة لمراقبة وقف إطلاق النار
ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط
تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد 2-0 في الشوط الأول
نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل
برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا
متوسط سعر الدولار في مصر الآن
الخارجية الأمريكية: الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد لصالح طهران
هام للجميع .. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان
قرار عاجل في جامعة القاهرة يخص هؤلاء الطلاب
رياضة

رغم الإحالة لـ النيابة.. عرض سعودي لـ رعاية الإسماعيلي | تفاصيل مثيرة

النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي
يسري غازي

فجر الإعلامي محمد المحمودي مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير رعاية نادي الإسماعيلي عقب قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن إلي النيابة العامة.
 


كانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت إحالة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إلي النيابة العامة بداعي وجود مخالفات مالية جسيمة.
 


قال الإعلامي محمد المحمودي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: : معلوماتنا في هاتريك من أكثر من مصدر، استثمار سعودي قد يكون على وشك الدخول في نادي الإسماعيلي.
 


تابع الإعلامي محمد المحمودي: القصة كالتالي .. كان هناك رغبة من مستثمرين سعوديين للدخول في نادي الإسماعيلي من خلال قانون الرياضة الجديد.
 


أضاف الإعلامي محمد المحمودي: قانون الرياضة الجديد سمح بوجود شركة كرة وبعض المستثمرين وكان هناك رغبة سعودية من 3 أو 4 شهور بالتواجد في نادي الإسماعيلي .. 
 


استطرد الإعلامي محمد المحمودي: كان عندهم تخوف من عدم معرفة الوضع الحقيقي في النادي الإسماعيلي من ناحية قيمة الديون والمستحقات المتأخرة لكل الجهات.
 


واصل الإعلامي محمد المحمودي: في معلومات كتير كانت غايبه عن المستثمرين بعد اتجاه النية لت الإستثمار فى النادي الإسماعيلي لكن تعديل قانون الرياضة من 3 شهور رجع الكلام تاني بالمادة 71.وزاد الإعلامي محمد المحمودي: المستثمر السعودي عقد جلسة مع محافظ الإسماعيليةوبعض المسؤولين لكن كان عنده تخوف والكلام رجع تاني بقوة الفترة دي وبيان إيقاف وإحالة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن للنيابة العامة من جانب وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فيه فقرة واضحة بتقول إنه ممكن يكون فيه دعم من شركات القطاع الخاص للنادي.
 


واختتم الإعلامي محمد المحمودي حديثه قائلا: الكلام واضح .. النادي الإسماعيلي مش هعيش زي اللي عاشه، النادي الإسماعيلي رايح في حته أفضل.
 

الإسماعيلي محمد المحمودي وزارة الرياضة أشرف صبحي نصر أبو الحسن

