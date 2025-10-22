دويدار: الأهلي نصف فريق قوي هجومياً وضعيف دفاعياً

أبدى أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق، استياءه من أسلوب لعب الفريق الأبيض في إحدى مبارياته أمام الأهلي، منتقدًا التراجع الدفاعي بعد تسجيل هدف حسام عبد المجيد.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: “كل ما أفتكر إن المدرب بتاعنا رجع يدافع قدام الأهلي بعد جون الزمالك حسام عبد المجيد أزعل جدًا، أي فريق عنده قدرات هجومية ويهاجم النادي الأهلي عادي جدًا، الأهلي ممكن يخسر، ما زلت عند رأيي: الأهلي نصف فريق قوي هجوميًا وضعيف دفاعيًا".

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري



حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وأضاف زيزو الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وقلص الاتحاد السكندري الفارق بهدف في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد ضرب مصيدة التسلل للأحمر بتمريرة مميزة فيفور أكيم وصلت لـ أبوبكر ليادي الذي مررها بالعرض لفادي فريد وسجل الهدف.

وتعرض أحمد نبيل كوكا للطرد في الربع ساعة الأخيرة من المباراة اثر تدخل قوي على مهاجم الاتحاد مما صعب مهمة الأهلي في الدقائق الأخيرة.

بهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الأول “ مؤقتا ” برصيد 21 نقطة ، بينما يتواجد نادي الاتحاد السكندري في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.