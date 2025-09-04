ادفع ليه دا كله| مشاجرة بين قهوجي وعامل بالزاوية تختم بنهاية صادمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول عامل بمحل زيوت سيارات مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، و طرف ثان "صاحب مقهى" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لخلافات حول ثمن المشروبات قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بالضرب محدثاً إصابته بكدمات وجروح متفرقة .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.