حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
محافظات

ضبط 7 أطنان دواجن فاسدة ولحوم مذبوحة خارج السلخانة بالقليوبية

لحوم ودواجن فاسدة
لحوم ودواجن فاسدة
إبراهيم الهواري

شنت أجهزة مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملة مكبرة أسفر عن ضبط 7 أطنان دواجن غير صالحة ولحوم مذبوحة خارج السلخانة.
وقالت الدكتورة لمياء عطيةأ نه تم سن حملات تفتيشية موسعة نفذتها المديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، استهدفت محال بيع وتداول اللحوم والدواجن ومشتقاتها بمختلف مراكز المحافظة.
وأكدت  مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار خطة الدولة للتأكد من سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.
وأسفرت الجهود عن ضبط 7600 كيلوجرام من هياكل الدواجن تم سحب عينات منها للفحص المعملي، وضبط 1150 كيلوجرامًا من الدواجن مجهولة المصدر تم التحفظ عليها وسحب عينات لفحصها، بالإضافة إلى 18 كيلوجرامًا من اللحوم البقرية الصالحة للاستهلاك لكنها مذبوحة خارج السلخانة الرسمية بالمخالفة للاشتراطات الصحية.
وأوضحت مديرة المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مع إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وشددت الدكتورة لمياء عطية على أن الحملات الرقابية تُكثف بشكل يومي بالتعاون مع مباحث التموين لمواجهة أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين أو عرض منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة استمرار هذه الحملات في جميع أنحاء المحافظة لضبط الأسواق وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

