مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر تعقد جلسات حوارية للتوعية بنظام البكالوريا

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالبحر الأحمر جلسة حوارية للتوعية وشرح تفاصيل نظام البكالوريا، والفرق بينها وبين الثانوية العامة مع مديري المدارس الثانوية، ومدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فايزة أحمد أبو الحسن، وعلاء حسن مدير إدارة الغردقة التعليمية.



وأكدت مدير المديرية - في بيان اليوم الاثنين أن الهدف من الجلسة هو توضيح الصورة وشرح كافة تفاصيل نظام البكالوريا، والرد على كافة التساؤلات التي تشغل ولي الأمر والطالب.



وأوضحت أن الهدف من نظام البكالوريا إتاحة مسارات متعددة لتعليم عالي الجودة، وليكون لدى الطلاب عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب بها، مؤكدة أن القانون يكفل للطالب حق الاختيار بين نظام شهادة البكالوريا ونظام شهادة الثانوية العامة، على أن يختار الطالب النظام المناسب له، لافتا إلى أن المواد الدراسية للصف الأول الثانوي هي نفس المواد في النظامين البكالوريا والثانوية العامة.



وفيما يتعلق بالصفين الثاني والثالث الثانوي، فأوضحت أنها نفس المناهج التي تخضع لإطار عام ثابت، عدا بعض الاختلافات البسيطة في مواد المستوى الرفيع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا.



ونوهت بأن شهادة البكالوريا معترف بها دولياً، وأن قواعد القبول في الجامعات واحدة في النظامين، وأن التنسيق واحد بين النظامين البكالوريا المصرية والثانوية العامة.



وعلي صعيد آخر، استعرضت وكيل التعليم التفاصيل الخاصة بنظام البكالوريا، موضحة المسارات الأربعة (مجال الطب وعلوم الحياة، ومجال الهندسة وعلوم الحاسب، ومجال إدارة الأعمال، ومجال الآداب والعلوم الإنسانية).

