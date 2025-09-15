قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب
رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والتضامن بشأن منحة "الدكتور علي المصيلحي"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون بشأن منحة الدكتور علي المصيلحي التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور أعضاء مجلس الجامعات الأهلية، وأسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

يأتي البروتوكول تأكيدًا على دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة تجاه أحد أهم عناصر التنمية والاستثمار في رأس المال البشري وهو "التعليم" بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحقيق الخطة الشاملة للدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030، وبما يُؤكد رؤية الدولة المصرية للتعليم وأهميته ومكانة البحث العلمي، وبما يتماشى مع تطلعات المجتمع المصري للجمهورية الجديدة.

وفي كلمته، قدم الدكتور أيمن عاشور الشكر للدكتورة مايا مرسي لدعم وزارة التضامن الاجتماعي الدائم للطلاب غير القادرين بالجامعات، مشيرًا إلى ما يمثله هذا البروتوكول من دفعة لمزيد من الدعم لطلابنا وتوفير احتياجاتهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح.

وأشاد وزير التعليم العالي ببروتوكول التعاون الموقع مع بنك ناصر الاجتماعي، لتقديم منح للطلاب المستحقين لاستكمال دراستهم الجامعية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي توسعت في عدد المنح الجامعية التي يتم تقديمها للطلاب المستحقين، على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية، وذلك للطلاب المتفوقين المستحقين للحصول على منح دراسية بالجامعات، كما أن الوزارة سوف تتوسع مستقبلا في عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب المتفوقين المستحقين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي أن إطلاق اسم المرحوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ووزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي الأسبق، على المنح التعليمية التي يتم منحها بموجب هذا البروتوكول، يأتي تقديرًا وعرفانًا للدور المهم الذي قام به، وأثرى من خلاله العمل الاجتماعي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم تخصيص 400 منحة دراسية مقسمة كالتالي: تخصيص 158 منحة دراسية لكليات وبرامج قطاع العلوم الصحية، و174 منحة دراسية لكليات وبرامج قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، و68 منحة دراسية لكليات وبرامج قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، والذي يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشبابمن طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدماتالمتكاملة للمجتمع الجامعي بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بما يعودبالنفع العام علي المجتمع المصري.

وشددت على أن الوزارة قامت بسداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي الماضي لعدد 45 ألف طالب وطالبة من غير القادرين.

وتلتزم الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بالتعهد بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب المقبولين بالمنح الدراسية والملتحقين بالجامعات الأهلية، لحين تخرجهم من الجامعة الأهلية أو انقضاء أحد شروط القبول للمنحة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك لتوفير منح تعليمية للطلاب المتفوقين من أبناء الأسر التي تحصل على "تكافل وكرامة"، وطلاب أبناء دور الرعاية الاجتماعية وطلاب أبناء الأسر محدودة الدخل في التخصصات الأكثر احتياجًا لسوق العمل، وتشمل (الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، إدارة الاعمال، السياحة، الفنون والتصميم)، وذلك للملتحقين ببرامج وكليات الجامعات الأهلية مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.

كما أنه بموجب هذا البروتوكول، تلتزم الجامعات الأهلية المستفيدة من مشروع منح بنك ناصر الاجتماعي، بتقديم خصم قيمته 25% من قيمة المصروفات الدراسية، لصالح أبناء العاملين بالبنك، للدراسة بتلك الجامعات وفقًا للقواعد المنظمة.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي وزارة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

وزير التربية والتعليم

18 إجراء عاجلاً لضبط أداء المدارس في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ترشيحاتنا

ريال مدريد

رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد لاعبه الشاب

منتخب مصر

مصر تقتنص الفوز من أوغندا ببطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد مؤتمر تمكين المرأة للاتحاد العام لشباب العمال

بالصور

7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

فقدان الوزن
فقدان الوزن
فقدان الوزن

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد