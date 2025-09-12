المشاركة في المعرض الدولي بالسويد.. إعلان نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات | الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي

الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

مشاركة وفد رفيع المستوى في المعرض الدولي للتعليم العالي بالسويد

إعلان نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

نتائج تنسيق طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.

وفي هذا الإطار، أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تقريرًا يستعرض أبرز أنشطة الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

قام حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين بمقر البنك، بالتوقيع على بروتوكولي تعاون لدعم وتوفير منح تعليمية للطلاب المتفوقين المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة والطلاب الذين تم إعفائهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024/2025 وكذلك الطلاب المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ويهدف البروتوكول الأول إلى تقديم منح تعليمية شاملة للطلاب المتفوقين غير القادرين، مع إعطاء أولوية لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة في مختلف الأقاليم الجغرافية، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع، ويستهدف البروتوكول الثاني دعم وتمويل تكاليف الإعاشة والإقامة لعدد 846 طالبًا ممن تأثروا بتوقف برنامج المعونة الأمريكية والذين وفرت لهم الوزارة منحًا دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر.



شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك وزير المالية، حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج تأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالجهاز الإداري للدولة من جامعة أسلسكا مصر، وأوضح وزير التعليم العالي أن هذا البرنامج يسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية لتطوير الجهاز الإداري للدولة، من خلال رفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرات القيادية والإدارية للشباب، ودعم التحديث المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الدولة.



وقع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقيتين استراتيجيتين بين بنك المعرفة المصري وكل من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، خلال فعالية "الشراكة الاستراتيجية للمعرفة العربية"، وتهدف الشراكات الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها توسيع نطاق خدمات بنك المعرفة المصري وإتاحتها للمؤسسات الأكاديمية والبحثية العربية، ودعم نشر المحتوى العلمي العربي ورفع مستوى مرئيته دوليًا، وتوحيد المعايير والأدوات التقنية لإدارة ونشر البحوث العلمية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب، وبناء القدرات للباحثين والأكاديميين العرب.



شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وصندوق الاستشارات والبحوث الفنية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الإشراف على مشروعات الصندوق وضمان جودتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا رائعًا للتكامل بين الأجهزة الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مضيفًا أن هذه الشراكة، توفر بنية تحتية داعمة لخلق جيل من الشباب المبدع والقادر على صناعة فرص العمل، وليس مجرد البحث عنها، مؤكدًا أن الثروة الحقيقية هي العقول الشابة المبدعة، واستثمار هذه الثروة من خلال توفير الخبرات الاستشارية والعلمية اللازمة لتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات قائمة على أسس علمية سليمة.



شارك د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين، والمعرض الأوروبي للتعليم الدولي (EAIE 2025)، الذي تستضيفه مدينة جوتنبرج بالسويد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، بمشاركة الآلاف من قيادات التعليم العالي، وقيادات من 900 جامعة، و1000 مركز بحثي، ومؤسسة تعليمية، وجامعة للعلوم التطبيقية من مختلف دول العالم، حيث تشارك مصر كأول دولة خارج اتحاد الجامعات الأوروبية في ورشة عمل خاصة بتدويل التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بدعوة رسمية من المنظمة الأوروبية للتعليم الدولي، وقد شارك د.أيمن عاشور في هذه الورشة التي تأتي ضمن فعاليات المعرض، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة لمصر في ملف تدويل التعليم على المستويين الإقليمي والدولي، وخلال الورشة، أكد الوزير أن التدويل في مصر يعد خدمة عامة تقوم على إتاحة أوسع للتعليم، وتحقيق جودة أعلى، وتوفير عوائد مجتمعية واضحة، مشددًا على حرص مصر على الانفتاح على التعاون العلمي والبحثي مع مختلف دول العالم، فضلا عن تطوير برامج تدويل التعليم في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.



شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد رفيع المستوى في المعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE) بالسويد، وجاءت هذه المشاركة تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية للانفتاح الأكاديمي على العالم، وتعزيزًا للمكانة المرموقة للتعليم المصري على الساحة الدولية، وذلك تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة مخرجات التعليم، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية الرائدة، وتعزيز جهود جذب الطلاب الوافدين، وتصدير الخبرة التعليمية المصرية، وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا المحفل الدولي الهام يمثل فرصة مثالية لعرض الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون مع النخب الأكاديمية العالمية، وبناء جسور للمعارف وفرص التبادل العلمي، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية في أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعليم والابتكار.



أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتائج تنسيق طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس النيل الثانوية الدولية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg، كما أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وفتح التقديم لمرحلة تقليل الإغتراب.



